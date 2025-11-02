Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

"DAHA KALABALIK BİR KONGRE OLSUN İSTEDİK"

"Maç için gelen taraftarlarımız bir taşla iki kuş vursun istedik ve kongreyi bu sabaha aldık. Daha kalabalık bir kongre olsun istedik."

"KAYIPLARLA YARIŞTA GERİDE KALDIK"

"Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmak istiyorduk ama kayıplarla yarışta geride kaldık."

"Camiamdan rica ediyorum, tek yumruk olalım."

"BUNALIMLI GÜNLERİ GERİDE BIRAKIYORUZ"

"Bu kürsüde hep "3 transfer sezonu" diyerek içinde bulunduğumuz gerçekliği anlatmaya çalışmıştım. Bunu söyleyerek de beklentilerimizi bu doğrultuda oluşturmamız gerektiğini söylemiştim. Basın toplantılarında bazen soruları cevaplarken içimizdeki heyecandan dolayı beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de bu sabırsızlığı yaşıyorum. Camiamızın da bu heyecanımızı anlayışıyla karşılaşmasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşmışken bu beklentileri adım adım yükseltmeliyiz. Gerçeklikten hiçbir zaman ayrılmadık. Ete kemiğe bürününce de bu projeleri sizlere anlattık ve onayınıza getirdik. Sizler de bize bu güven ve motivasyonu verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek "Beşiktaşlıların Yolu" diyerek camiamıza sadece zarar verenlerin yolundan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Yılların bunalımlı günlerini geride bırakarak doğruları yapıyoruz."

"GEÇMİŞ DÖNEM MALİYETLERİNİ ÖDÜYORUZ"

"Transfer bütçelerimizi artırdığımız doğrudur ama biz gelirlerimizi artırmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini sağlayacak proje için önemli adımlar attım. Sadece harcama tarafını gördüğünüz için soru işaretleriniz olması normal. Gelir ayağını zamanla göreceksiniz. Finansal sonuçlar şu anda T cetvelinin sağ tarafına ulaşmadı. Biz bu ilk perdede yeni bir takım yaratmaya çalışırken diğer yandan da maalesef geçmiş dönem maliyetlerini ödüyoruz."

"BİZE BUNLARI YAŞATANLAR MEYDANI BOŞ BULDULAR"

"Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte, geçmişten gelen yükümlülüklerle birlikte 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini maalesef taşıyoruz. Bir önceki yönetim döneminde yaşananlar hafızamızda. Biz işimize bakarken, gece-gündüz çalışırken bize bunları yaşatanlar meydanı boş buldular. Kendi dönemlerinde yaşananları çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya da başladılar. O dönem yaşanan ve itibarımızı zorlayan işlere gelince sadece "Eski başkan yaptı" ama kazanılan kupaya gelince "Biz yaptık" diyorlar."

METE VARDAR'A YÖNELİK SÖZLER

"Sevgili Mete kardeşim, geldiğimizde Ümraniye'nin içinde olduğu durum herkesin malumu. Siz pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktınız da biz kıymetini mi bilemedik? Her gün yıktığınız başka bir işi toparlıyoruz. Yollamak için uğraştığınız oyuncular alınırken siz futbol komitesinde değil miydiniz?"

ADALI'DAN ESKİ YÖNETİME: KULÜBÜN İÇİNDEN GEÇTİNİZ!

"O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!"

"BEŞİKTAŞ MAÇLARINDAN UZAKLAŞTIRDIM!"

"Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım."

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

"Dikilitaş Projesi'nin bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği vardır. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun"

"Sportif faaliyetler dışındaki gelirlerimizi artırmak zorundayız. Başka türlü rakiplerimizle maddi açıdan mücadele edemeyiz."