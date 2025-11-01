Cengiz Ünder hazırkıta

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezon başında F.Bahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, sabırsızlıkla derbi saatini bekliyor. Beşiktaş formasıyla Tüpraş Stadı'nda ilk derbisine çıkacak Cengiz'in ilk 11'de yer alması bekleniyor. Başarılı futbolcu, Yalçın yönetiminde yeniden çıkışa geçti. 28 yaşındaki yıldız son 2 maçı boş geçmeyerek ağları sarstı. Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol kaydetti. Cengiz Ünder, derbide de Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olarak dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar da milli yıldıza çok güveniyor.