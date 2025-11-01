Cengiz Ünder hazırkıta

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Siyah-beyazlılarda derbi öncesi Cengiz Ünder dikkat çekiyor. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın yönetiminde kendini bulan tecrübeli futbolcunun, eski takımı Fenerbahçe karşısında ilk 11’de olması bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Sezon başında F.Bahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, sabırsızlıkla derbi saatini bekliyor. Beşiktaş formasıyla Tüpraş Stadı'nda ilk derbisine çıkacak Cengiz'in ilk 11'de yer alması bekleniyor. Başarılı futbolcu, Yalçın yönetiminde yeniden çıkışa geçti. 28 yaşındaki yıldız son 2 maçı boş geçmeyerek ağları sarstı. Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol kaydetti. Cengiz Ünder, derbide de Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olarak dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar da milli yıldıza çok güveniyor.

