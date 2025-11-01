CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul yapılacak

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul yapılacak

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu, 2 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 13:01
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul yapılacak

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurul, saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Denetim kurulu raporunun okunmasının ve raporların görüşülmesinin ardından 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.

Toplantıda daha sonra 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak.

Ayrıca idari ve mali genel kurulda, eski başkan Hasan Arat hakkında verilen "1 yıl süreli geçici çıkarma disiplin yaptırımı" görüşülerek kurulun oyuna sunulacak.

