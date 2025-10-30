Orkun bekliyor

Kasımpaşa beraberliği sonrasında tribünlere giderek Beşiktaş taraftarıyla arasında ufak bir sürtüşme yaşanan Orkun Kökçü, F.Bahçe derbisinde kendisini affettirmek istiyor. En iyi özrü sahada dileyeceğini düşünen milli yıldız, derbiye özel olarak hazırlanıyor.
