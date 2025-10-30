Biletler tükendi

Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş- F.Bahçe derbisinin biletleri dün satışa sunuldu. Çıktığı gibi anında tükenen biletlere taraftarlar büyük bir ilgi gösterdiler. Siyah- beyazlı taraftarlar boş koltuk bırakmazken biletler çıktığı gibi kısa süre içerisinde bitti.
