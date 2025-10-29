CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş En iyisi Cengiz

En iyisi Cengiz

Cengiz Ünder, Sergen Yalçın yönetiminde adeta küllerinden doğdu. Fenerbahçe'den yazın siyah-beyazlı takıma transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu her geçen hafta performansının üstüne koymaya devam ediyor. Düzenli olarak ilk 11'de oynayan yıldız futbolcu Gençlerbirliği maçının ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Statü gereği Konyaspor sınavının kadrosunda yer almayan Cengiz, Kartal'ın ofanstaki en önemli kozu haline geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En iyisi Cengiz

Cengiz Ünder, Sergen Yalçın yönetiminde adeta küllerinden doğdu. Fenerbahçe'den yazın siyah-beyazlı takıma transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu her geçen hafta performansının üstüne koymaya devam ediyor. Düzenli olarak ilk 11'de oynayan yıldız futbolcu Gençlerbirliği maçının ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Statü gereği Konyaspor sınavının kadrosunda yer almayan Cengiz, Kartal'ın ofanstaki en önemli kozu haline geldi.

SÜPER LİG'DE 3 KEZ AĞLARI SALLADI

Yüzde 91 (21/23) pas yüzdesiyle oynayan siyah- beyazlı futbolcu, Sofascore verilerine göre 7.9 puanla Kasımpaşa maçının en iyi oyuncusu oldu. İlk yarıda Tammy Abraham'a ikinci yarıda ise Rıdvan Yılmaz'a gollük paslar veren Cengiz Ünder otoritelerden tam not aldı. Süper Lig'de 7 maçta toplam 236 dakika forma şansı bulan ve 3 kez ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak.

İKİ GOLÜ DE SAĞ AYAKLA

İlk kez forma giydiği Başakşehir maçında kafayla ağları havalandıran ve takımına 3 puanı getiren Cengiz Ünder, sol ayaklı olmasına rağmen diğer iki golünü sağ ayakla attı. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği ve Kasımpaşa sınavlarında sağ ayakla topu ağlarla buluşturdu.

Kuruluş Orhan-REKLAM
F.Bahçelilere Sörloth müjdesi!
DİĞER
TFF, bahis skandalına karışan hakemleri açıkladı! Tam 152 isim PFDK'ya sevk edildi | Zorbay Küçük ve diğerleri...
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj!
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Anadolu Efes Fransa'da kazandı! Anadolu Efes Fransa'da kazandı! 01:07
Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi 00:40
Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:40
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 00:40
Daha Eski
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 00:40
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 00:40
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 00:40
Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... 00:36
F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! 00:36
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! 00:36