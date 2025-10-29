En iyisi Cengiz

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Cengiz Ünder, Sergen Yalçın yönetiminde adeta küllerinden doğdu. Fenerbahçe'den yazın siyah-beyazlı takıma transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu her geçen hafta performansının üstüne koymaya devam ediyor. Düzenli olarak ilk 11'de oynayan yıldız futbolcu Gençlerbirliği maçının ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Statü gereği Konyaspor sınavının kadrosunda yer almayan Cengiz, Kartal'ın ofanstaki en önemli kozu haline geldi.

SÜPER LİG'DE 3 KEZ AĞLARI SALLADI

Yüzde 91 (21/23) pas yüzdesiyle oynayan siyah- beyazlı futbolcu, Sofascore verilerine göre 7.9 puanla Kasımpaşa maçının en iyi oyuncusu oldu. İlk yarıda Tammy Abraham'a ikinci yarıda ise Rıdvan Yılmaz'a gollük paslar veren Cengiz Ünder otoritelerden tam not aldı. Süper Lig'de 7 maçta toplam 236 dakika forma şansı bulan ve 3 kez ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak.

İKİ GOLÜ DE SAĞ AYAKLA

İlk kez forma giydiği Başakşehir maçında kafayla ağları havalandıran ve takımına 3 puanı getiren Cengiz Ünder, sol ayaklı olmasına rağmen diğer iki golünü sağ ayakla attı. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği ve Kasımpaşa sınavlarında sağ ayakla topu ağlarla buluşturdu.