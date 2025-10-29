Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

TFF ile 4 büyük takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Cumhuriyet'in 102. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

İŞTE TFF'NİN PAYLAŞIMI:

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde, bizlere özgür ve aydınlık bir gelecek armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve millî mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 🇹🇷#29Ekim #CumhuriyetBayramı pic.twitter.com/IgaZDH3xks — TFF (@TFF_Org) October 28, 2025

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI:

🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/WvnwvuQ8k9 — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2025

İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:

Sonsuza dek Ata'mızın izinde, Cumhuriyetle yaşa! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/Eb4H1CFL6G — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2025

İŞTE G.SARAY'IN PAYLAŞIMI:

🇹🇷 Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.… pic.twitter.com/PfzyPbJq46 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2025

İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI: