Haberler Süper Lig Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, resmi sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte o paylaşımlar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:11
TFF ile 4 büyük takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Cumhuriyet'in 102. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

İŞTE TFF'NİN PAYLAŞIMI:

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI:

İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:

İŞTE G.SARAY'IN PAYLAŞIMI:

İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI:

