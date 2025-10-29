PFDK, Konyaspor maçında Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca Disiplin Kurulu tarafından siyah-beyazlılara aynı sebepten dolayı bir sonraki deplasmanda, Konyaspor'a ise söz konusu nedenden iç sahada oynanacak ilk karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası verildi.
