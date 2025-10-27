Gel de yanma

Konyaspor'u 2-0 yenerek moral bulan Beşiktaş, 10. haftada Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Siyah-beyazlılar müsabakaya tempolu başladı. Kartal maçın başında Cerny'nin asistinde Cengiz'in golüyle skor üstünlüğünü eline geçirdi. 31'de Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İngiliz golcü penaltı atışından yararlanamadı. 33'te Frimpong ortaladı, Winck kafa vuruşuyla skoru dengeledi: 1-1.
NET POZİSYONLAR KAÇTI
Öne geçmek için ikinci yarıda baskıyı iyice artıran Kartal, 57'de direğe takıldı. Cengiz'in ortasında arka direkte Rıdvan vurdu, top direkten dışarı gitti. 61'de Orkun Kökçü'nün şık pasında El Bilal Toure kale ağzında zor olanı yaptı, kafa vuruşuyla topu dışarı attı. 79'da Orkun'un serbest vuruşunda Djalo arka direkte bomboş pozisyonda topu auta gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş 1-1'lik skorla zirve yarışında ağır hasar aldı.