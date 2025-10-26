CANLI SKOR ANA SAYFA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cengiz Ünder: Taraftarımızdan özür diliyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların golünü kaydeden Cengiz Ünder mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 22:17
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah beyazlıların golünü kaydeden Cengiz Ünder mücadelenin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER

Cengiz Ünder: "Üzgünüm. Berabere kaldık. Çok da pozisyona girdik aslında, değerlendiremedik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Ardından çok pozisyona girip atamadık. Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." dedi.

