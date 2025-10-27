CANLI SKOR ANA SAYFA
Cengiz Ünder'in çabası yetmedi

Cengiz Ünder'in çabası yetmedi

Henüz 5. dakikada Çerny'nin pasında arka direkte topu filelerle buluşturan Cengiz Ünder'in golü galibiyet için yeterli olmadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Cengiz Ünder'in çabası yetmedi

Son yıllarda yaşadığı forma hasretine Beşiktaş'ta son veren Cengiz Ünder, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte kendisini yeniden buldu. Sezon başında F.Bahçe'den kiralık olarak gelen Cengiz Ünder, kısa süre içerisinde geçmişteki performansından kesitler sunmaya başladı. Milli futbolcu dün de güzel bir golle takımını öne geçirdi. Dakikalar 5'i gösterdiğinde Cerny'nin arka direğe pasına hareketlenen Cengiz, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. Rıdvan Yılmaz'ın direkten dönen topunda da ortayı yapan Cengiz iyi bir maç çıkardı.

