Cengiz Ünder'in çabası yetmedi

Son yıllarda yaşadığı forma hasretine Beşiktaş'ta son veren Cengiz Ünder, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte kendisini yeniden buldu. Sezon başında F.Bahçe'den kiralık olarak gelen Cengiz Ünder, kısa süre içerisinde geçmişteki performansından kesitler sunmaya başladı. Milli futbolcu dün de güzel bir golle takımını öne geçirdi. Dakikalar 5'i gösterdiğinde Cerny'nin arka direğe pasına hareketlenen Cengiz, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. Rıdvan Yılmaz'ın direkten dönen topunda da ortayı yapan Cengiz iyi bir maç çıkardı.