Paşa kozu Abraham

Beşiktaş, Konya'dan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, suskun golcüsü Tammy Abraham sahne aldı. Sezon genelinde 8 gol ve 3 asistle takımın en skorer ismi konumundaki yıldız golcü, ligde ise yalnızca 3 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. Konyaspor maçındaki istekli görüntüsüyle eski günlerinden kesitler sunan 27 yaşındaki İngiliz santrfor, yarın ligdeki Kasımpaşa karşılaşmasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın en önemli kozu olacak. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 15 maçta 9 gol kaydeden Abraham, bu gollerin 6'sını deplasmanda kaydetti. Trendyol Süper Lig'de attığı 4 golün 3'ünü deplasmanda kaydeden tecrübeli forvet, Avrupa'daki 5 golünün 3'ünü de deplasmanda atmıştı. Sergen Yalçın da Kasımpaşa deplasmanında yıldız golcüsünün dış saha performansına çok güveniyor.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Abraham, 15 maça çıkarken bu periyotta 9 gol atıp 2 de asist üreterek 11 gole direkt etki etti.