CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Paşa kozu Abraham

Paşa kozu Abraham

Konyaspor deplasmanında istekli oyunuyla dikkati çeken ve galibiyeti perçinleyen İngiliz yıldız, yarın Kasımpaşa deplasmanında Sergen Yalçın'ın en önemli kozu olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paşa kozu Abraham

Beşiktaş, Konya'dan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, suskun golcüsü Tammy Abraham sahne aldı. Sezon genelinde 8 gol ve 3 asistle takımın en skorer ismi konumundaki yıldız golcü, ligde ise yalnızca 3 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. Konyaspor maçındaki istekli görüntüsüyle eski günlerinden kesitler sunan 27 yaşındaki İngiliz santrfor, yarın ligdeki Kasımpaşa karşılaşmasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın en önemli kozu olacak. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 15 maçta 9 gol kaydeden Abraham, bu gollerin 6'sını deplasmanda kaydetti. Trendyol Süper Lig'de attığı 4 golün 3'ünü deplasmanda kaydeden tecrübeli forvet, Avrupa'daki 5 golünün 3'ünü de deplasmanda atmıştı. Sergen Yalçın da Kasımpaşa deplasmanında yıldız golcüsünün dış saha performansına çok güveniyor.

11

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Abraham, 15 maça çıkarken bu periyotta 9 gol atıp 2 de asist üreterek 11 gole direkt etki etti.

Osimhen'in arkadaşı geliyor!
G.Saray'ın Hakan rüyası sürüyor! Transfere yeşil ışık yaktı
DİĞER
Beşiktaş'tan beklenmedik yerli operasyonu! Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi belli oldu...
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Tedesco güven tazeledi!
Bodo zaferinin şifresi ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" 00:31
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 00:31
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." 00:31
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 00:31
F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! 00:31
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! 00:30
Daha Eski
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." 00:30
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 00:30
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 00:30
İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... 00:30
Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... 00:30
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi 00:30