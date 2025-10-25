Kartallar yemekte buluştu

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen yemekte bir araya geldi. İstanbul'da bir restoranda gerçekleşen buluşmaya, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, başantrenör Lorenzo Micelli ile teknik ekip ve oyuncular katıldı. Yemek sonrasında Micelli'nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen yemekte bir araya geldi. İstanbul'da bir restoranda gerçekleşen buluşmaya, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, başantrenör Lorenzo Micelli ile teknik ekip ve oyuncular katıldı. Yemek sonrasında Micelli'nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.