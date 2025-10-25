CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Artık birlik olma zamanı

Artık birlik olma zamanı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, güçlü taraftar kitlesi sayesinde Kara Kartal'ın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceği mesajını verdi. Daltaban, "Beşiktaş büyük bir olgu. Siyasi görüşünü değiştiren birisini bile görebilirsiniz ama Beşiktaş'ı tutup sonradan takımını değiştiren birisini bulamazsınız. Takım olmayan hiçbir mücadele savaşı kazanamaz. Camianın takım olmaya ihtiyacı var. Başkanımızın tavrını biliyorsunuz; kendine çok fazla güvenen birisi. Sadece sahada değil, yönetimden taraftara kadar tüm camianın bir bütün halinde hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Artık birlik olma zamanı
Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, güçlü taraftar kitlesi sayesinde Kara Kartal'ın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceği mesajını verdi. Daltaban, "Beşiktaş büyük bir olgu. Siyasi görüşünü değiştiren birisini bile görebilirsiniz ama Beşiktaş'ı tutup sonradan takımını değiştiren birisini bulamazsınız. Takım olmayan hiçbir mücadele savaşı kazanamaz. Camianın takım olmaya ihtiyacı var. Başkanımızın tavrını biliyorsunuz; kendine çok fazla güvenen birisi. Sadece sahada değil, yönetimden taraftara kadar tüm camianın bir bütün halinde hareket etmesi gerekiyor" dedi.
