CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı!

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 15:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi
G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi...
F.Bahçe'nin yıldızı ülkesine geri mi dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sane Almanya'da gündem oldu! Sane Almanya'da gündem oldu! 14:45
St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga) St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga) 14:33
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... 14:30
Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 14:27
G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi... G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi... 13:52
Getafe-Real Madrid maçı ne zaman? Getafe-Real Madrid maçı ne zaman? 13:38
Daha Eski
Levante-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Levante-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 13:31
Celta Vigo-Real Sociedad maçı ne zaman? Celta Vigo-Real Sociedad maçı ne zaman? 13:27
Elche-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Elche-Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:21
Liverpool-Manchester United maçı detayları! Liverpool-Manchester United maçı detayları! 13:10
İzleyenler inanamadı! 1.3 saniye kala... İzleyenler inanamadı! 1.3 saniye kala... 13:08
Razgatlıoğlu'na skandal müdahale! Razgatlıoğlu'na skandal müdahale! 12:48