Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Cengiz forma istedi

Cengiz forma istedi

Her geçen gün form grafiğinde yükseliş dikkat çeken yıldız oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın’a Gençlerbirliği maçında ilk 11’de oynamak istediğini iletti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Cengiz forma istedi

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine kattığı Cengiz Ünder teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istedi. Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen El Bilal Toure en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Antrenmanlarda hırslı ve istekli görüntüsüyle teknik heyetin alkışını alan 28 yaşındaki oyuncunun Malili yıldızın yerine Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı formayı ilk kez giydiği RAMS Başakşehir karşılaşmasında gol siftahı yapan ve 3 puanı getiren golü kaydeden Cengiz Ünder'in kendini iyi hissettiğini belirterek "Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Kendime güveniyorum" dediği öğrenildi. Galatasaray derbisinde oyuna dahil olduktan sonra 3 kilit pas atan ve yüzde 86 pas yüzdesiyle oynayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta form grafiğini yükselterek A Milli Takım formasını yeniden giymek istiyor.

Teknik direktör Yalçın'ın transferini özellikle istediği Cengiz Ünder, bu sezon 4 maçta toplam 82 dakika süre aldı. Beşiktaş formasıyla 1 kez ağları sallayan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

