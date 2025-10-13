Cengiz forma istedi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine kattığı Cengiz Ünder teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istedi. Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen El Bilal Toure en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Antrenmanlarda hırslı ve istekli görüntüsüyle teknik heyetin alkışını alan 28 yaşındaki oyuncunun Malili yıldızın yerine Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı formayı ilk kez giydiği RAMS Başakşehir karşılaşmasında gol siftahı yapan ve 3 puanı getiren golü kaydeden Cengiz Ünder'in kendini iyi hissettiğini belirterek "Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Kendime güveniyorum" dediği öğrenildi. Galatasaray derbisinde oyuna dahil olduktan sonra 3 kilit pas atan ve yüzde 86 pas yüzdesiyle oynayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta form grafiğini yükselterek A Milli Takım formasını yeniden giymek istiyor.

Teknik direktör Yalçın'ın transferini özellikle istediği Cengiz Ünder, bu sezon 4 maçta toplam 82 dakika süre aldı. Beşiktaş formasıyla 1 kez ağları sallayan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.