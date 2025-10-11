CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente takibi!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente takibi!

Beşiktaş, kadrosuna takviye amacıyla çalışmalarına hız verirken Sassuolo’nun 27 yaşındaki yıldızı Armand Lauriente tekrar gündeme geldi. Siyah beyazlı yönetimin Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda harekete geçeceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente takibi!

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sürekli iletişim halinde olan siyah-beyazlı yönetim kadrodaki eksikleri gidermek için yoğun mesai harcayacak. Kartal'da kanat rotasyonu için Sassuolo'nun 27 yaşındaki Fransız yıldızı Armand Lauriente adı yeniden gündeme geldi. Yaz transfer döneminde de adı Beşiktaş'la geçen deneyimli futbolcu için İtalyan kulübüyle tekrar temasa geçilmesi düşünülüyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen ve özellikle hücum hattına güç katmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Lauriente'yi ilk sırada tutuyor. Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapılması hedefleniyor. Piyasa değeri 15 milyon euro olan 27 yaşındaki yıldız, 2022'den beri Serie A ekibinin formasını giyiyor. Lauriente bu sezon da Sassuolo'da 7 maça çıkarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

YÜKSEK SKOR KATKISI

Armand Lauriente, kariyeri boyunca yüksek skor katkısıyla öne çıktı. İtalyan ekibi Sassuolo'da 2022'den beri 32 gol, 19 asistle 51 gole direkt etki eden Fransız yıldız, ülkesinde Lorient'te oynarken de 91 maçta 13 gol, 14 asistle 27 gole doğrudan katkı sunmuştu.

RASHICA'YI GÖZDEN ÇIKARACAK

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde kanat hamlesi yapması halinde Milot Rashica'yı elden çıkaracak. Yaz döneminde de Kosovalı yıldız ile yollarını ayırmayı düşünen Beşiktaş, ocak ayında Armand Lauriente'nin gelmesi halinde Rashica'ya veda etmeyi düşünüyor.

G.Saray'a Sambacı stoper!
REKLAM - Aynadaki Yabancı
DİĞER
Galatasaray, aradığı 10 numarayı Süper Lig'de buldu! Okan Buruk beğeniyor...
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Tedesco'dan radikal karar! İrfan Can ve Asensio…
Singo'ya çifte talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 00:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 00:28
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 00:28
Daha Eski
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 00:28
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 00:28
Trabzonspor'dan Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Onana açıklaması! 00:28
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! 00:28
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! 00:28
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! 00:28