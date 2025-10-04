CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray derbisi için RAMS Park'a geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray derbisi için RAMS Park'a geldi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile oynayacağı mücadele öncesi RAMS Park'a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 17:49 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 17:53
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray derbisi için RAMS Park'a geldi.

Galatasaray derbisini stadyumda takip edecek Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbide takımlarını destekleyecek siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda toplandı ve bilet kontrolü ile üst aramasının ardından otobüslere bindirildi. Beşiktaşlı taraftarları taşıyan 30 otobüs, derbinin oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Taraftarlar, güvenlik önlemleri altında tribünlere giriş yaptı.

Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş GAİN Mersin'de kazandı! Beşiktaş GAİN Mersin'de kazandı! 17:57
Beşiktaş taraftarı RAMS Park'ta Beşiktaş taraftarı RAMS Park'ta 17:47
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:45
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan altın madalya! Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan altın madalya! 17:24
Beşiktaş, Galatasaray'ı en son ne zaman yendi? Derbi istatistikleri! Beşiktaş, Galatasaray'ı en son ne zaman yendi? Derbi istatistikleri! 17:02
Levante deplasmanda galip! Levante deplasmanda galip! 16:59
Daha Eski
F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı! F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı! 16:34
Tottenham deplasmanda kazandı! Tottenham deplasmanda kazandı! 16:30
Başkentte kazanan yok! Başkentte kazanan yok! 16:28
F.Bahçe Opet galibiyetle başladı! F.Bahçe Opet galibiyetle başladı! 16:12
Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım! Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım! 16:09
AJ Auxerre-Lens maçı detayları! CANLI İZLE! AJ Auxerre-Lens maçı detayları! CANLI İZLE! 16:03