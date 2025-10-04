Beşiktaş kalesini savunmakta zorlanıyor

Bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde gol yiyen, Kalesini savunmakta zorluk yaşayan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11 gol atarken 8 kez topu ağlarında gördü. Sezon başında Avrupa kupalarına eleme turlarında veda eden Kartal, oynadığı 6 maçta ise 10 kez gol sevinci yaşarken 11 gol yedi. Kartal, bu sezon sadece Kayseri mücadelesinde kalesini gole kapattı. Bugün de hedef G.Saray hücumcularına geçit vermemek.