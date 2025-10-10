Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Sakatlığı ne durumda?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Malili forvet El Bilal Touré'nin sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun uyluk arka kısmında ağrı hissetmesi üzerine yapılan kontroller sonucunda kasında sorun tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Touré'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir."

Beşiktaş, yapılan değerlendirmenin ardından Mali Milli Takımı yetkililerinin bilgilendirildiğini ve oyuncunun tedavisinin kulübün sağlık ekibi tarafından İstanbul'da sürdürüldüğünü de açıkladı.

Touré'nin sahalara dönüş süresiyle ilgili ise henüz resmi bir süre verilmedi.