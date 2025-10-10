CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Sakatlığı ne durumda?

Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Sakatlığı ne durumda?

Beşiktaş, El Bilal Touré’nin yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisinin İstanbul’da sürdüğü bildirildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 13:57 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 14:02
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Sakatlığı ne durumda?

Beşiktaş, Malili forvet El Bilal Touré'nin sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun uyluk arka kısmında ağrı hissetmesi üzerine yapılan kontroller sonucunda kasında sorun tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Touré'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir."

Beşiktaş, yapılan değerlendirmenin ardından Mali Milli Takımı yetkililerinin bilgilendirildiğini ve oyuncunun tedavisinin kulübün sağlık ekibi tarafından İstanbul'da sürdürüldüğünü de açıkladı.

Touré'nin sahalara dönüş süresiyle ilgili ise henüz resmi bir süre verilmedi.

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
Özbek’ten Kerem transferi yorumu!
DİĞER
Galatasaray, aradığı 10 numarayı Süper Lig'de buldu! Okan Buruk beğeniyor...
Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu!
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Başakşehir mesaisi G.Saray'da Başakşehir mesaisi 13:53
Duran topla çalışmalara başladı Duran topla çalışmalara başladı 13:45
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! 13:43
Millilerimizden otizmli çocuklara destek Millilerimizden otizmli çocuklara destek 13:31
İzlanda Ukrayna maçı canlı yayın bilgileri İzlanda Ukrayna maçı canlı yayın bilgileri 13:28
LeBron'dan Lakers’a kötü haber! LeBron'dan Lakers’a kötü haber! 13:19
Daha Eski
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı 13:04
Eda Erdem'e BM'den büyük onur! Eda Erdem'e BM'den büyük onur! 13:01
Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... 12:52
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! 12:43
Talisca Türkçe şarkı söyledi! İşte o anlar Talisca Türkçe şarkı söyledi! İşte o anlar 12:39
Kenan Yıldız için tarihi bonservis! Kenan Yıldız için tarihi bonservis! 12:15