Haberler Beşiktaş Jota'dan gol sözü

Jota'dan gol sözü

Transfer olduktan sonra Beşiktaş Kulübü'nün Youtube hesabına konuşan Jota Silva ilk golünü nasıl atacağı şeklindeki soruya "Tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye bir ortayla kafa golü olur" karşılığını vermişti. Portekizli yıldızın hayalini kurduğu gibi Kocaelispor filelerini havalandırması, siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Vatandaşı Rafa Silva'nın motivasyonunu ve performansını artırmasında etkili olan Jota Silva Galatasaray derbisi öncesi iddialı konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
YUKARI TIRMANMAK İSTİYORUZ

26 yaşındaki futbolcu yarın akşam oynanacak zorluk derecesi yüksek karşılaşmada gol atacağını ileri sürerek "Galibiyet alarak yukarı doğru tırmanmak istiyoruz. Derbiyi kazanmak için orada olacağız" şeklinde konuştu. Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilen Portekizli oyuncunun Galatasaray karşısında yedek kulübesinde olması bekleniyor. El Bilal Toure'yi ilk 11'de oynatmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Jota'ya ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

6.2 PUAN ALDI

Kocaelispor maçında Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren ve 35 dakika sahada kalan Jota Silva, Sofascore verilerine göre 6.2 puan aldı.

5/9 (yüzde 56) isabetli pas yüzdesiyle oynayan Portekizli oyuncu, girdiği 7 ikili mücadelenin 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

