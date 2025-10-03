CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:42
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması ve taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

