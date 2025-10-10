BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’a transferde tam yetki! 3 mevkiye takviye talep etti

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi, Galatasaray derbisinin ardından adeta yeni bir sayfaya geçti. Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray'ı deplasmanda 1-1'lik skorla durduran siyah-beyazlılar, sergilediği futbol ve mücadele gücüyle büyük takdir topladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın takım üzerindeki etkisi, yönetim ve taraftar nezdinde tam anlamıyla bir "devrim" olarak yorumlandı.

ADALI'DAN YALÇIN'A ÖVGÜ VE GÜVEN MESAJI Hürriyet'te yer alan habere göre Başkan Serdal Adalı, Galatasaray maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile özel bir görüşme yaptı. Adalı'nın, "Ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Senin ve ekibinin bu takıma daha büyük başarılar kazandıracağına inancım tam" sözleriyle Yalçın'ı tebrik ettiği öğrenildi.