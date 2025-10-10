BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’a transferde tam yetki! 3 mevkiye takviye talep etti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray derbisindeki oyunuyla camianın güvenini kazanan Sergen Yalçın'a Başkan Serdal Adalı'dan tam destek geldi. Adalı, "Ne kadar doğru tercih yaptığımızı bir kez daha gördük" diyerek teknik direktörüne transferde tam yetki verdi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 10:03
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi, Galatasaray derbisinin ardından adeta yeni bir sayfaya geçti. Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray'ı deplasmanda 1-1'lik skorla durduran siyah-beyazlılar, sergilediği futbol ve mücadele gücüyle büyük takdir topladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın takım üzerindeki etkisi, yönetim ve taraftar nezdinde tam anlamıyla bir "devrim" olarak yorumlandı.

ADALI'DAN YALÇIN'A ÖVGÜ VE GÜVEN MESAJI

Hürriyet'te yer alan habere göre Başkan Serdal Adalı, Galatasaray maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile özel bir görüşme yaptı. Adalı'nın, "Ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Senin ve ekibinin bu takıma daha büyük başarılar kazandıracağına inancım tam" sözleriyle Yalçın'ı tebrik ettiği öğrenildi.

Bu görüşmenin ardından yönetim kurulu da teknik ekibe tam destek verirken Yalçın'a transfer planlaması konusunda sınırsız yetki tanındı.

TRANSFERDE TAM YETKİ: "ARTIK KARAR SERGEN HOCA'NIN"

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yapacağı tüm hamlelerde son kararın Sergen Yalçın'a ait olacağını resmen bildirdi. Buna göre; takıma katılacak ve ayrılacak futbolcular konusunda nihai karar teknik heyette olacak.

Siyah-beyazlı teknik adamın, özellikle orta saha, forvet ve kanat bölgelerine takviye yapılmasını talep ettiği öğrenildi. Yalçın'ın bu doğrultuda kısa süre içinde yönetimle transfer listesini paylaşması bekleniyor.

