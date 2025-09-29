Selçuk İnan ters geliyor

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Kartal söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. Daha sonra Gaziantep FK'nın başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşılaşan Beşiktaş, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu. 1 maç da 1-1 berabere bitti.
Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Kartal söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. Daha sonra Gaziantep FK'nın başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşılaşan Beşiktaş, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu. 1 maç da 1-1 berabere bitti.