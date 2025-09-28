CANLI SKOR ANA SAYFA
Takım otobüsü yenilendi

Takım otobüsü yenilendi

Beşiktaş'ta yenilenen futbol A takım otobüsü beğeni topladı. Asbaşkan Kaan Kasacı takım otobüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızı taşıyan otobüsün dış cephesini yeniledik. Otobüsün dış cephesinin tasarımı iletişim departmanımız tarafından yapıldı. Bu vesileyle özverili çalışmaları nedeniyle iletişim ekibimize teşekkür ediyorum. Yeni tasarımla giydirilmiş takım otobüsümüz kısa bir süre önce futbol A takımımızın hizmetine sunuldu" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Takım otobüsü yenilendi
Beşiktaş'ta yenilenen futbol A takım otobüsü beğeni topladı. Asbaşkan Kaan Kasacı takım otobüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızı taşıyan otobüsün dış cephesini yeniledik. Otobüsün dış cephesinin tasarımı iletişim departmanımız tarafından yapıldı. Bu vesileyle özverili çalışmaları nedeniyle iletişim ekibimize teşekkür ediyorum. Yeni tasarımla giydirilmiş takım otobüsümüz kısa bir süre önce futbol A takımımızın hizmetine sunuldu" dedi.
