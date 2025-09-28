Takım otobüsü yenilendi

Beşiktaş'ta yenilenen futbol A takım otobüsü beğeni topladı. Asbaşkan Kaan Kasacı takım otobüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızı taşıyan otobüsün dış cephesini yeniledik. Otobüsün dış cephesinin tasarımı iletişim departmanımız tarafından yapıldı. Bu vesileyle özverili çalışmaları nedeniyle iletişim ekibimize teşekkür ediyorum. Yeni tasarımla giydirilmiş takım otobüsümüz kısa bir süre önce futbol A takımımızın hizmetine sunuldu" dedi.
