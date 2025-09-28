Efsaneden sağ bek eleştirisi

Beşiktaş'ın efsane golcüsü ve eski yöneticisi Feyyaz Uçar'dan transfer eleştirisi geldi. Svensson'un üstüne iki sağ bek takviyesi yapıldığını ifade eden Uçar, "Gökhan Sazdağı ve Taylan Bulut'u aldık. Yani bir takıma kaç tane sağ bek transfer edilecek kardeşim? Taylan nerede? Kaç milyon bu oyuncunun maliyeti? 6 milyon euro. Mesela El Bilal Toure 15 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak devreye girecekmiş ve 15 milyon euro verilip alınacakmış. Böyle bir şey var. Bu nasıl iş? Şu anki durumda Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun şampiyonluğa yeteceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
