Yapacak çok iş var

Yapacak çok iş var

Fantastik bir galibiyet aldıklarını belirten Yalçın, “Yeni bir takımız. Hazır olmayan bir oyuncu grubu var. Yapılacak çok işimiz bulunuyor” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Yapacak çok iş var

ZOR BİR PERİYOT YAŞADIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın kesinlikle ertelenmemesi gerektiğini söyledi. Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Bize moral oldu. Zor bir periyot var yaşadığımız. Erteleme maçı, daha önce de söyledim, oynanması gerekiyordu. Yeni bir takımız. Bu periyot kolay değil, daha sezon başı, hazır olmayan bir oyuncu grubu. Yapılacak çok iş var.

YENİ BİR HİKAYE BAŞLADI

Kazanırsak daha motive ve mutlu oluyoruz. Bugün güzel, fantastik bir skor. Tüm takımı özellikle genç oyuncumuzu tebrik ediyorum. Devrim Şahin için yeni bir hikaye başladı. Bugün için kabul edilebilir bir sonuç. Mutluyuz, moralimiz, motivasyonumuz iyi. Kazanma alışkanlığı sağlanması gerekiyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkabiliriz diye düşünüyorum."

