Gedson Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri!

Rusya Milli Takımı Asistan Menajeri ve eski Spartak Moskova futbolcusu Nikolay Pissarev, Beşiktaş'tan Rus ekibine transfer olan Gedson Fernandes hakkında konuştu.

Spartak'ın orta sahasını beğenmediğini ifade eden Pissarev, Esequiel Barco ile Gedson Fernandes'in Spartak'ta birbirine çok benzer oyuncular olduğunu ve böyle bir yapının başarısız olabileceğini düşünüyor:

Barco ve Gedson'a bir yer bulunması gerekiyor. Gedson için 25-26 milyon harcandı ama özellikleri ve pozisyonu bakımından Barco'yu kopyalıyor. Fernandes nereye koşacağını bilmiyor!

