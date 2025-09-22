CANLI SKOR ANA SAYFA
Gedson Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri!

Gedson Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri!

Beşiktaş'ın ardından Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim gittiği ülkede resmen gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 14:35
Gedson Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri!

Rusya Milli Takımı Asistan Menajeri ve eski Spartak Moskova futbolcusu Nikolay Pissarev, Beşiktaş'tan Rus ekibine transfer olan Gedson Fernandes hakkında konuştu.

Spartak'ın orta sahasını beğenmediğini ifade eden Pissarev, Esequiel Barco ile Gedson Fernandes'in Spartak'ta birbirine çok benzer oyuncular olduğunu ve böyle bir yapının başarısız olabileceğini düşünüyor:

Barco ve Gedson'a bir yer bulunması gerekiyor. Gedson için 25-26 milyon harcandı ama özellikleri ve pozisyonu bakımından Barco'yu kopyalıyor. Fernandes nereye koşacağını bilmiyor!

Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi...
Aziz Yıldırım'ın 2018'de söyledikleri gerçek oldu! Ali Koç sözleri yeniden gündeme oturdu
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama!
G.Saray'da Buruk'tan radikal değişiklik!
