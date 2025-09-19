Göztepe-Beşiktaş maçında VAR'da Erkan Engin görev alacak!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 12:14 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 12:14
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Burak Olcar olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

