Ziraat Türkiye Kupası
El Bilal Toure şov yaptı

Transfer döneminin son günlerinde siyah-beyazlı takıma dahil olan El Bilal Toure, Başakşehir maçının yıldızlarından birisi oldu. 71'de geriye düşen siyah-beyazlıları oyuna ortak eden isim Malili yıldız oldu. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Cerny'nin harika topuk pasında topla buluşan Toure, topu sağına çekerek uzak köşeye harika bir vuruş yaptı. Attığı golle birlikte takımını oyuna ortak eden El Bilal Toure, sol kanadı da çok etkili kullandı. Takımını hücumlara taşıyan ve yeri geldiğinde ileride kafa vuruşuyla gol de arayan Toure, henüz ilk maçında fark yaratan isimlerden birisi oldu. Malili futbolcu sezon boşunda Beşiktaş için ne kadar önemli bir oyuncu olacağını gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
El Bilal Toure şov yaptı

Transfer döneminin son günlerinde siyah-beyazlı takıma dahil olan El Bilal Toure, Başakşehir maçının yıldızlarından birisi oldu. 71'de geriye düşen siyah-beyazlıları oyuna ortak eden isim Malili yıldız oldu. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Cerny'nin harika topuk pasında topla buluşan Toure, topu sağına çekerek uzak köşeye harika bir vuruş yaptı. Attığı golle birlikte takımını oyuna ortak eden El Bilal Toure, sol kanadı da çok etkili kullandı. Takımını hücumlara taşıyan ve yeri geldiğinde ileride kafa vuruşuyla gol de arayan Toure, henüz ilk maçında fark yaratan isimlerden birisi oldu. Malili futbolcu sezon boşunda Beşiktaş için ne kadar önemli bir oyuncu olacağını gösterdi.

