CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Bitti demeden bitmez

Bitti demeden bitmez

Beşiktaş yine geri düştü ama yılmadı, Başakşehir'i devirdi. Konuk ekip 71’de Shomurodov ile öne geçti. 74’te El Bilal Toure dengeyi sağladı. Eyüp karşısında olduğu gibi yine son anda kazanan Kartal’ı bu kez 3 puana uçuran isim Cengiz Ünder oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bitti demeden bitmez

Beşiktaş çok zorlandığı Başakşehir maçında son dakikada kazanmayı bildi. Kartal, ligde erteleme maçları nedeniyle sadece 3 kez sahne alırken ikinci zaferini elde etti. İlk haftadaki Eyüp maçında olduğu gibi Kara Kartal yine son dakikada 3 puana uzandı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki taraf da dengeli bir oyunu tercih ederken Beşiktaş daha baskılı olan taraftı. Ancak ilk devreden gol sesi çıkmadı ve taraflar ikinci yarıda daha açık oynadı.

YENİLER FARK YARATTI

Dakikalar 71'i gösterdiğinde köşe vuruşu organizasyonuyla Shomurodov perdeyi açan golü kaydetti. Buna yanıt vermekte gecikmeyen siyahbeyazlılar, iki yeni yıldızı ile şov yaptı. Cerny'nin harika topuk pasında El Bilal Toure topu kenara çekerek köşeye bıraktı. Son ana kadar iki takım da eline geçen fırsatları harcarken, Eyüp maçında olduğu gibi yine son dakika 3 puan geldi. Demir Ege'nin güzel ortasında Cengiz Ünder arka direkte kafa vuruşuyla 3 puanı getirdi.

6

Siyah-beyazlılar 6 yıl sonra Başakşehir karşısında geriye düştüğü bir maçı kazanmayı başardı.

Okan Buruk: Osimhen'in durumu...
Kadıköy'de dev randevu! İşte ilk 11'ler
DİĞER
İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:09
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:08
Sergen Yalçın: Ciddi derecede... Sergen Yalçın: Ciddi derecede... 23:45
Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! 23:45
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 23:45
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 23:45
Daha Eski
İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller 23:45
Cimbom 2. yarıda kazandı Cimbom 2. yarıda kazandı 23:45
Samsun'da kazanan Antalyaspor! Samsun'da kazanan Antalyaspor! 23:45
Arda yine sahnede! Arda yine sahnede! 23:45
Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! 23:45
Alanyaspor Konya'da kazandı! Alanyaspor Konya'da kazandı! 23:45