Bitti demeden bitmez

Beşiktaş çok zorlandığı Başakşehir maçında son dakikada kazanmayı bildi. Kartal, ligde erteleme maçları nedeniyle sadece 3 kez sahne alırken ikinci zaferini elde etti. İlk haftadaki Eyüp maçında olduğu gibi Kara Kartal yine son dakikada 3 puana uzandı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki taraf da dengeli bir oyunu tercih ederken Beşiktaş daha baskılı olan taraftı. Ancak ilk devreden gol sesi çıkmadı ve taraflar ikinci yarıda daha açık oynadı.

YENİLER FARK YARATTI

Dakikalar 71'i gösterdiğinde köşe vuruşu organizasyonuyla Shomurodov perdeyi açan golü kaydetti. Buna yanıt vermekte gecikmeyen siyahbeyazlılar, iki yeni yıldızı ile şov yaptı. Cerny'nin harika topuk pasında El Bilal Toure topu kenara çekerek köşeye bıraktı. Son ana kadar iki takım da eline geçen fırsatları harcarken, Eyüp maçında olduğu gibi yine son dakika 3 puan geldi. Demir Ege'nin güzel ortasında Cengiz Ünder arka direkte kafa vuruşuyla 3 puanı getirdi.

6

Siyah-beyazlılar 6 yıl sonra Başakşehir karşısında geriye düştüğü bir maçı kazanmayı başardı.