CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Tayyip Talha yol ayrımında

Tayyip Talha yol ayrımında

Yeni transferler için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, gönderilecek oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tayyip Talha yol ayrımında
Yeni transferler için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, gönderilecek oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen stoper Tayyip Talha Sanuç için bekleyişe geçti. 25 yaşındaki stoper için Gaziantep FK'nin yanı sıra Süper Lig'den başka takımların da talip olduğu öğrenildi. Tayyip Talha'nın teklifleri değerlendirmeye aldığı ve transfer durumunun kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği aktarıldı. Geçen sezon 19 maça çıkan genç defans, bu sezon sadece 2 maçta 2 dakika oynadı.
Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!
Reklam
DİĞER
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
F.Bahçe'de Kostic sürprizi!
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... 00:29
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! 00:29
Trabzonspor transferi resmen duyurdu! Trabzonspor transferi resmen duyurdu! 00:29
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 00:29