Tayyip Talha yol ayrımında

Yeni transferler için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, gönderilecek oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen stoper Tayyip Talha Sanuç için bekleyişe geçti. 25 yaşındaki stoper için Gaziantep FK'nin yanı sıra Süper Lig'den başka takımların da talip olduğu öğrenildi. Tayyip Talha'nın teklifleri değerlendirmeye aldığı ve transfer durumunun kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği aktarıldı. Geçen sezon 19 maça çıkan genç defans, bu sezon sadece 2 maçta 2 dakika oynadı.