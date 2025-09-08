TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota Mika Godts! Pazarlıklar sürüyor

Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Hollanda'ya çevirdi. Siyah beyazlıların Ajax forması giyen 20 yaşındaki Mika Godts ile ilgilendiği öğrenildi. Kartal'ın, genç kanat oyuncusu için Hollanda ekibine resmi teklif yaptığı, oyuncuyla yapılan görüşmelerde de önemli mesafe katettiği belirlendi. Takvim'de yer alan habere göre siyah beyazlı kurmayların Ajax ile bonservis pazarlıkları sürüyor.

Bire birdeki başarısı ve dripling özellikleriyle dikkatleri çeken Godts geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 47 maça çıktı. Genç oyuncu bu süre zarfında 7 gol, 8 asiste imza atarak 15 gole katkıda bulundu. TFF'nin belirlediği 12+2 kuralına da uyan genç oyuncunun transferine teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öğrenildi. Godts transferinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz olarak netlik kazanması bekleniyor.