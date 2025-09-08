CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota Mika Godts! Pazarlıklar sürüyor

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota Mika Godts! Pazarlıklar sürüyor

Transfer döneminin kapanmasına günler kala kadroya kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Mika Godts için Ajax’a resmi teklif yaptı. Genç oyuncu ile yaptığı görüşmelerde de ilerleme kaydeden siyah beyazlılar, Hollanda ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota Mika Godts! Pazarlıklar sürüyor

Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Hollanda'ya çevirdi. Siyah beyazlıların Ajax forması giyen 20 yaşındaki Mika Godts ile ilgilendiği öğrenildi. Kartal'ın, genç kanat oyuncusu için Hollanda ekibine resmi teklif yaptığı, oyuncuyla yapılan görüşmelerde de önemli mesafe katettiği belirlendi. Takvim'de yer alan habere göre siyah beyazlı kurmayların Ajax ile bonservis pazarlıkları sürüyor.

Bire birdeki başarısı ve dripling özellikleriyle dikkatleri çeken Godts geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 47 maça çıktı. Genç oyuncu bu süre zarfında 7 gol, 8 asiste imza atarak 15 gole katkıda bulundu. TFF'nin belirlediği 12+2 kuralına da uyan genç oyuncunun transferine teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öğrenildi. Godts transferinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz olarak netlik kazanması bekleniyor.

F.Bahçe'de karar günü! Teknik direktör...
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! Efsane yarışma programında heyecan dorukta
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
Konya'da kabus gibi gece!
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi 07:19
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:55
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:54
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 01:18
Konya'da kabus gibi gece! Konya'da kabus gibi gece! 01:18
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu İşte E Grubu'nda güncel puan durumu 01:18
Daha Eski
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 01:18
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 01:18
Filenin Sultanları Dünya 2.'si Filenin Sultanları Dünya 2.'si 01:18
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 01:18
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! 01:18
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı 01:18