TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı sürprizi!

Svensson ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Kayserispor’un 30 yaşındaki tecrübeli sağ beki Gökhan Sazdağı'nı transfer etmek için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Bir taraftan birçok oyuncuyla yollar ayrılırken, kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Vaclav Cerny'i renklerine katan siyah-beyazlılarda sağ bek için sürpriz bir isim gündeme geldi: Gökhan Sazdağı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncu için Kayserispor kulübüyle temasa geçeceği öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında yer almayan Svensson'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 3 golün asistini yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki oyuncunun mukavelesi sezon sonu bitiyor. Geçen sezon 30 maçta forma giyen Gökhan Sazdağı'nın toplam 4 asisti bulunuyor.

