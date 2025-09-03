CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny: Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum

Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny: Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum

Beşiktaş'ın Alman ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, "Burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Şu an gerçekten çok mutluyum" dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 19:34
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny: Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Çekyalı oyuncu Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın YouTube kanalına açıklamalar yaptı. Cerny, "Burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Şu an gerçekten çok mutluyum. Aslında benim kafamın içinde çok hızlı bir süreçti. Benimle ilk iletişime geçildiği andan itibaren bu adımı atmak konusunda tamamen emindim. Çevremdeki herkes şunu çok iyi biliyor ki, buraya gelmek için gerçekten çok istekliydim. Bu gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Bu forma, herkesin çok iyi bildiği bir forma. Aslında benim için çok yeni bir şey değil. Fakat tabii ki son derece özel bir andı. Şimdi de bu formayı giyebildiğim için çok daha iyi hissediyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

"ORKUN, JURASEK VE RIDVAN'LA KONUŞTUM"

İstanbul'a gelmeden Orkun ve Jurasek ile konuştuğunu da ifade eden 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Tabii ki Beşiktaş'a gelmeden, daha önce tanıdığım birkaç kişiyle konuşma şansım oldu. Orkun ile konuştum. Hollanda'da oynadığım dönemde bir çok kez rakip olduk. David Jurasek ile konuştum. Çek milli takımından yakın arkadaşım. Rıdvan ile konuştum. Geçen sezon Rangers'ta beraberdik. Bu arkadaşlarımla olan konuşmalar, buraya gelmemde gerçekten önemli rol oynadı. Çünkü onlarla olan konuşmalarım ve bana anlattıkları şeyler çok pozitifti. Onların da anlattıklarıyla beraber, buraya gelmeye tamamen emin oldum diyebilirim" açıklamasında bulundu.

"KENDİMLE İLGİLİ BÖYLE CÜMLELER DUYDUĞUM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK MUTLU OLDUM"

Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili sözleriyle ilgili ise Çek oyuncu, "Sergen hocanın hakkımdaki sözlerini duydum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi en yakın arkadaşım ve ailesi Türk. Bu yüzden Türkiye'de ve özellikle futbolda yaşanan gelişmelerden haberdar oluyorum. O iki maçta sergilediğim performanslar gerçekten iyiydi. Kendimle ilgili böyle cümleler duyduğum için gerçekten çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"KISACA TAKIMIM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş formasıyla ilgili hedefleriyle ilgili de konuşan Cerny, "Sahada bir şeyler göstermeyi seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı, takım arkadaşlarıma pozisyon ve fırsat oluşturmayı. Kısacası takımım ve kulübüm için önemli bir oyuncu olmak istiyorum. En büyük hedefim bu" ifadelerini kullandı.

Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı!
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Fırtına yeni transferini Türkiye'ye getirdi!
Sane’den flaş milli takım açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... 18:26
F.Bahçe Beko'ya ABD'li pivot! F.Bahçe Beko'ya ABD'li pivot! 18:14
"Zorlu maç için hazırız!" "Zorlu maç için hazırız!" 17:49
Futbolcular taraftarlara fındık ikram etti! Futbolcular taraftarlara fındık ikram etti! 16:56
Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bir ilk! Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bir ilk! 16:39
Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! 16:36
Daha Eski
Sane’den flaş milli takım açıklaması! Sane’den flaş milli takım açıklaması! 16:36
Sinop'ta turlayan Ordu! Sinop'ta turlayan Ordu! 16:27
Millilerimiz ABD maçını kazanacaklarına inanıyor Millilerimiz ABD maçını kazanacaklarına inanıyor 16:06
24 Erzincanspor deplasmanda turladı! 24 Erzincanspor deplasmanda turladı! 15:55
Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları başladı 15:39
F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! 15:26