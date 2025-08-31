Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Eksik bölgeler var!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 20:55 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:03
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Sergen Yalçın: "Burada olmak çok güzel. Her şey çok ani oldu, çok ani... Ertesi gün antrenman, 2 gün içinde maç. Yoğun bir tempo. Hemen başladık, antrenman maç... Hazırlanma, alışma fırsatı olmadı. Hızlı oldu. Ancak bizim iş böyle. Bazen hızlı oluyor."

"EKSİK BÖLGELER VAR"

"Milli ara bizim için çok iyi olacak. Biz oyuncuları, takımı tanıyacağız, çalışma imkanı bulacağız. İyi bir hazırlık yapacağız. Sakat, eksik oyuncular var. Eksik bölgeler var. Milli arada hepsini dolduracağız."

"KARAKTERLİ OYUNCULARIMIZ VAR"

"Değişik bir format düşündük. Bakalım nasıl olacak, biz de bilmiyoruz. Takım ve oyunla ilgili bir şey söylemem zor. Bizim için de sürpriz olacak. Oyuncu kalitemiz iyi, karakterli oyuncularımız var. Henüz sezon yeni başlıyor. Biz de tam o sürece denk geldik. Nasıl başlarsan öyle gider derler." ifadelerini kullandı.

