Beşiktaş'a Cerny müjdesi! Ailesi İstanbul'u istiyor

Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Beşiktaş'ta Vaclav Cerny konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi planlayan Kara Kartal, Wolfsburg'un 27 yaşındaki yıldızı Cerny içi resmi temas başlattı. Siyah-beyazlılar, Alman kulübüyle görüşmeleri ilerleterek Çekyalı kanat oyuncusu için teklifte bulundu. Wolfsburg'la 2027'ye kadar sözleşmesi olan Cerny'nin Beşiktaş'a gitmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

8 MİLYON EURO

Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'ta kiralık forma giymiş ve son derece başarılı bir grafik çizmişti. Cerny, Rangers formasıyla 52 resmi maça çıkarken 18 gol attı, 9 da asist yaptı. Bu sezon başında yeniden Wolfsburg'a dönen Çekyalı futbolcu, ayrılmaya sıcak bakıyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen deneyimli kanat oyuncusunun, Wolfsburg kulübüyle görüşerek Beşiktaş'a transferine izin verilmesini istediği dile getirildi.

PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Kara Kartal'ın transfer gündemindeki Cerny sosyal medyada flaş bir hamle ile Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Çekyalı yıldız, Beşiktaş'ın yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırladığı özel videoyu sosyal medyada beğendi. Bu hareket, kısa sürede dikkat çekti.

AİLESİ İSTANBUL'U İSTİYOR

Vaclav Cerny'nin ailesinin İstanbul'da yaşamaya istekli olduğu kaydedildi. Cerny'nin de benzer şekilde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Çekyalı yıldızın bu tavrının Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği belirtildi.

FENER'E 2 GOL ATMIŞTI

Geçtiğimiz belirtildi. sezon İskoçya'da Rangers'ta kiralık oynayan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde son 16 turunda oynamıştı. Cerny, Rangers'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği maçta 2 gol kaydetmişti.

ORKUN BİLGİ VERİYOR

Beşiktaş'ta oynamaya olumlu bakan Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takımı yakından takip etmeye başladı. Hollanda döneminden Orkun Kökçü'yü tanıyan Cerny'nin Beşiktaş ve İstanbul hakkında detaylı bilgi topladığı belirtildi.

1 EYLÜL ÖNEMLİ

Avrupa liglerinde 1 Eylül tarihinde transfer dönemi biteceği için Beşiktaş adımlarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, hızlıca kadrodaki eksikleri tamamlayarak transferi bitirmek istiyor. Vaclav Cerny'yi takıma katarak kanatlardaki eksikliği bitirmeyi hedefleyen Kara Kartal, 1 Eylül Pazartesi gününe kadar resmi adımları atmayı hedefliyor.