CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Cerny müjdesi! Ailesi İstanbul'u istiyor

Beşiktaş'a Cerny müjdesi! Ailesi İstanbul'u istiyor

Beşiktaş, Wolfsburg’dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Vaclav Cerny için resmi temaslara başladı. Siyah-beyazlılar, Alman kulübüne teklifini iletirken, görüşmeler hız kazandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a Cerny müjdesi! Ailesi İstanbul'u istiyor

Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Beşiktaş'ta Vaclav Cerny konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi planlayan Kara Kartal, Wolfsburg'un 27 yaşındaki yıldızı Cerny içi resmi temas başlattı. Siyah-beyazlılar, Alman kulübüyle görüşmeleri ilerleterek Çekyalı kanat oyuncusu için teklifte bulundu. Wolfsburg'la 2027'ye kadar sözleşmesi olan Cerny'nin Beşiktaş'a gitmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

8 MİLYON EURO

Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'ta kiralık forma giymiş ve son derece başarılı bir grafik çizmişti. Cerny, Rangers formasıyla 52 resmi maça çıkarken 18 gol attı, 9 da asist yaptı. Bu sezon başında yeniden Wolfsburg'a dönen Çekyalı futbolcu, ayrılmaya sıcak bakıyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen deneyimli kanat oyuncusunun, Wolfsburg kulübüyle görüşerek Beşiktaş'a transferine izin verilmesini istediği dile getirildi.

PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Kara Kartal'ın transfer gündemindeki Cerny sosyal medyada flaş bir hamle ile Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Çekyalı yıldız, Beşiktaş'ın yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırladığı özel videoyu sosyal medyada beğendi. Bu hareket, kısa sürede dikkat çekti.

AİLESİ İSTANBUL'U İSTİYOR

Vaclav Cerny'nin ailesinin İstanbul'da yaşamaya istekli olduğu kaydedildi. Cerny'nin de benzer şekilde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Çekyalı yıldızın bu tavrının Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği belirtildi.

FENER'E 2 GOL ATMIŞTI

Geçtiğimiz belirtildi. sezon İskoçya'da Rangers'ta kiralık oynayan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde son 16 turunda oynamıştı. Cerny, Rangers'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği maçta 2 gol kaydetmişti.

ORKUN BİLGİ VERİYOR

Beşiktaş'ta oynamaya olumlu bakan Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takımı yakından takip etmeye başladı. Hollanda döneminden Orkun Kökçü'yü tanıyan Cerny'nin Beşiktaş ve İstanbul hakkında detaylı bilgi topladığı belirtildi.

1 EYLÜL ÖNEMLİ

Avrupa liglerinde 1 Eylül tarihinde transfer dönemi biteceği için Beşiktaş adımlarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, hızlıca kadrodaki eksikleri tamamlayarak transferi bitirmek istiyor. Vaclav Cerny'yi takıma katarak kanatlardaki eksikliği bitirmeyi hedefleyen Kara Kartal, 1 Eylül Pazartesi gününe kadar resmi adımları atmayı hedefliyor.

REKLAM
F.Bahçe'de camiadan Mou'ya büyük tepki!
DİĞER
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten çarpıcı kura yorumu! Şampiyonlar Ligi için mesajı verdi...
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
F.Bahçe'nin orta sahası Real Madrid'den gelecek!
G.Saray'da Ederson tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:35
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:29
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 00:42
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:38
Daha Eski
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! 00:03
Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! 00:03
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 00:02
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 00:02
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 00:02
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! 00:02