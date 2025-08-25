Hedef Caci

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son günlerde transfer atağına kalkan Beşiktaş yönetimi yönünü Bundesliga’ya çevirdi. Hedefte Mainz’ın sağ beki Caci bulunuyor

Beşiktaş, transfer döneminde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattıktan sonra hız kesmeden yeni hedeflere yöneldi. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Mainz'da forma giyen Anthony Caci'yi gündemine aldı. Siyah beyazlıların, 28 yaşındaki Fransız sağ bek için Bundesliga kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ileri sürüldü.

MAINZ YANIT VERMEDİ

Mainz'ın Beşiktaş'tan gelen öneriye henüz yanıt vermediği ve Alman kulübünün düşünme aşamasında olduğu belirtildi. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Caci, aynı zamanda orta sahanın solunda ve sol bekte de oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Strasbourg altyapısından yetişen Anthony Caci'nin, 2022 yılında transfer olduğu Mainz ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olan Caci, geçen sezon 35 maçta forma giydi ve 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

