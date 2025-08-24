CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın sağ beki Bundesliga'dan: Anthony Caci!

Sağ bek transferi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Anthony Caci için Mainz'e 6 milyon Euro'luk teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 14:42
Transfer döneminin bitimine günler kala, Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çabaları sürüyor. Sağ bek bölgesine bir transfer yapmayı düşünen siyah-beyazlılar, Kyle Walker-Peters ve Bright Osayi-Samuel transferlerinden son anda vazgeçmişti. Gündeme gelen son aday ise Mainz forması giyen Anthony Caci.

aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un L'Equipe'dan derlediği habere göre, 28 yaşındaki Fransız futbolcu için Bundesliga ekibine 6 milyon Euro bonservis öneren Beşiktaş'ın bu teklifine henüz cevap gelmedi. Mainz yöneticileri, teklife nasıl yanıt vereceklerini değerlendirme aşamasındalar. Oyuncu ile ilgilenen tek kulüp Beşiktaş değil. Ligue 1 ekibi Nice de Caci için Mainz ile görüşebilir.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Mainz formasıyla 35 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Caci'nin piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

