TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın sağ beki Bundesliga'dan: Anthony Caci!

Transfer döneminin bitimine günler kala, Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çabaları sürüyor. Sağ bek bölgesine bir transfer yapmayı düşünen siyah-beyazlılar, Kyle Walker-Peters ve Bright Osayi-Samuel transferlerinden son anda vazgeçmişti. Gündeme gelen son aday ise Mainz forması giyen Anthony Caci.
aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un L'Equipe'dan derlediği habere göre, 28 yaşındaki Fransız futbolcu için Bundesliga ekibine 6 milyon Euro bonservis öneren Beşiktaş'ın bu teklifine henüz cevap gelmedi. Mainz yöneticileri, teklife nasıl yanıt vereceklerini değerlendirme aşamasındalar. Oyuncu ile ilgilenen tek kulüp Beşiktaş değil. Ligue 1 ekibi Nice de Caci için Mainz ile görüşebilir.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Mainz formasıyla 35 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Caci'nin piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
