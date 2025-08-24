Sancho’da avantaj Kartal’ın

Manchester United takımından ayrılması muhtemel olan Jadon Sancho için zaman daralıyor. SKY Sports'un haberine göre; Beşiktaş ve Dortmund, İngiliz yıldız ile ilgileniyor. Avrupa'da bu transfer dönemi 1 Eylül'de biterken Türkiye'de ise bu tarih 12 Eylül. Beşiktaş, Sancho'nun 1 Eylül tarihine kadar bir Avrupa kulübü ile anlaşamaması durumunda transferde elini güçlendirmiş olacak.
