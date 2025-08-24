Avrupa’nın gözü Musrati’de

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 3 futbolcu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Al-Musrati ile AEK, Espanyol ve Vereno ilgileniyor. Öte yandan, Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşme fesih görüşmelerine de devam ediyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen bir diğer isim Jean Onana da takım arayışlarına devam ediyor. Kartal, 3 futbolcu ile de yollarını ayırmak istiyor.
Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 3 futbolcu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Al-Musrati ile AEK, Espanyol ve Vereno ilgileniyor. Öte yandan, Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşme fesih görüşmelerine de devam ediyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen bir diğer isim Jean Onana da takım arayışlarına devam ediyor. Kartal, 3 futbolcu ile de yollarını ayırmak istiyor.