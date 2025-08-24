CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri

Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri

Beşiktaş, Porto'nun 21 yaşındaki santrforu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflerken, Porto bonservis satışı istiyor. Pazarlıklar sürüyor ve görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Hammarby'de yetişen Genç milli futbolcu, geçen sezon Porto'da 24 maçta 656 dakika oynayıp 2 gol attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
Beşiktaş, Porto'nun 21 yaşındaki santrforu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflerken, Porto bonservis satışı istiyor. Pazarlıklar sürüyor ve görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Hammarby'de yetişen Genç milli futbolcu, geçen sezon Porto'da 24 maçta 656 dakika oynayıp 2 gol attı.
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü!
Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
DİĞER
Fenerbahçe’ye dünya yıldızı forvet! Jose Mourinho onayı verdi
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu
Barış Alper o rakamın altına satılmayacak!
Tek hedef galibiyet! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! 01:33
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! 01:26
Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! 01:21
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! 01:21
Daha Eski
F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! 01:21
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 01:21
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! 01:21
G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! 01:21
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 01:21
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 01:21