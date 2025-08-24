Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri

Beşiktaş, Porto'nun 21 yaşındaki santrforu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflerken, Porto bonservis satışı istiyor. Pazarlıklar sürüyor ve görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Hammarby'de yetişen Genç milli futbolcu, geçen sezon Porto'da 24 maçta 656 dakika oynayıp 2 gol attı.
