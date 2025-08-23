Keito Nakamura hamlesi

Beşiktaş, sol kanat bölgesini güçlendirmek için Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims'in Japon yıldızı Keito Nakamura'yı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Beşiktaş, 25 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu için Fransız ekibine 15 milyon euro'luk transfer teklifi yaptı. Nukamura, geçen sezon 40 maçta 12 gol atarken 3 asist de yaptı.