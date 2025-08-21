CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Roma, Sancho için tekrar devreye girdi! İşte sebebi

TRANSFER HABERLERİ: Roma, Sancho için tekrar devreye girdi! İşte sebebi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın kanat transferinde favorisi haline gelen Jadon Sancho için Serie A kulübü Roma, transferde tekrar devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 14:08 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 15:05
Yaz transfer döneminin bitimine günler kala Avrupa'da transfer çalışmaları devam ediyor.

İtalya Serie A kulüplerinden Roma, Beşiktaş'ın da kanat gündeminde olan Jadon Sancho için oyuncuyla görüşme sağlamış, İngiliz yıldızın maaş beklentisi sebebiyle transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

ROMA TEKRAR DEVREDE

Bunun üzerine kanat transferi için Aston Villa'ya yönelen başkent ekibi, geçtiğimiz günlerde Leon Bailey'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. Jamaikalı oyuncunun çıktığı ilk antrenmanda sakatlanması, ve sahalardan bir ay uzak kalacak olması, Serie A kulübünü yeni arayışlara sürüklüyor.

Fotomaç'ın Tutto Mercato'dan derlediği habere göre, Beşiktaş'ın bitirmeye çok yaklaştığı Jadon Sancho için oyuncuyla tekrar görüşecek olan Roma, Sancho'nun istediği yıllık 8 milyon Euro maaşı karşılama konusunda bir toplantı yapacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United ve Chelsea formalarıyla 42 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Sancho'nun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

