Haberler Beşiktaş Savunmada büyük zaaf

Savunmada büyük zaaf

Eyüpspor karşısında hücum tarafında olumlu istatistiklere imza atan Beşiktaş takımının savunma açısından zafiyeti sürüyor. Rakip kaleye 18 isabetli şut atan ve gol beklentisi 2.80 olan siyah-beyazlı takım kalesini yine gole kapatamadı. Siyah-beyazlı takım bu sezon oynadığı 5. resmi müsabakada da kalesinde gol gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
DİĞER
Anasayfa
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
