Savunmada büyük zaaf

Eyüpspor karşısında hücum tarafında olumlu istatistiklere imza atan Beşiktaş takımının savunma açısından zafiyeti sürüyor. Rakip kaleye 18 isabetli şut atan ve gol beklentisi 2.80 olan siyah-beyazlı takım kalesini yine gole kapatamadı. Siyah-beyazlı takım bu sezon oynadığı 5. resmi müsabakada da kalesinde gol gördü.
