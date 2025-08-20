Kıran kırana pazarlık

Jurasek'ın beklentileri karşılayamaması nedeniyle sol bek için ilk hedef Rıdvan Yılmaz. Siyah-beyazlı yönetim, yuvaya dönmek isteyen milli oyuncu ile maaş konusunda büyük oranda el sıkıştı. 5 milyon euro bonservis talep eden Glasgow Rangers ile ise pazarlıklar sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün kurmayları rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.
