Jurasek'ın beklentileri karşılayamaması nedeniyle sol bek için ilk hedef Rıdvan Yılmaz. Siyah-beyazlı yönetim, yuvaya dönmek isteyen milli oyuncu ile maaş konusunda büyük oranda el sıkıştı. 5 milyon euro bonservis talep eden Glasgow Rangers ile ise pazarlıklar sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün kurmayları rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Kıran kırana pazarlık
