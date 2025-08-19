CANLI SKOR ANA SAYFA
    Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
Ziraat Türkiye Kupası
Jadon Sancho tarih verdi

Jadon Sancho tarih verdi

Beşiktaş yönetimi Jadon Sancho transferinde sona yaklaştı. Eylül ayını işaret eden tecrübeli yıldız, Avrupa’da bir kulüple sözleşme yapmaz ise, siyah-beyazlılara ‘evet’ diyecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Jadon Sancho tarih verdi

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Manchester United'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Jadon Sancho'nun transferini tamamlamak üzere. Geride bıraktığımız sezonu Chelsea'de kiralık geçiren İngiliz yıldız için siyah-beyazlılar, kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralık anlaşması sağladı. M.United yönetimi, Başkan Serdal Adalı'nın "Gelmesi için elimizden geleni yapacağız" dediği Sancho ile maaş ve son detaylar üzerinde görüştü.

KARTAL BEKLEMEYE GEÇTİ

Roma'yı reddeden İngiliz futbolcu Eylül ayını işaret etti. Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül'de sona ererken, Beşiktaş'ın Sancho'ya yaptığı teklif hâlâ masada. Eğer Sancho, 12 gün içinde başka bir kulüple anlaşamazsa, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirecek. Türkiye'de transfer sezonu ise 12 Eylül'e kadar devam ediyor. Bu durumda, Sancho bir Avrupa takımı ile Ağustos sonuna kadar karar vermez ise, Beşiktaş ile Eylül'de yeniden görüşmelere başlayacak.

GÖRKEMLİ BİR TÖREN YAPILACAK

Beşiktaş, İngiliz futbolcu ile anlaşırsa 28 milyon euro piyasa değerine sahip Sancho, kulüp tarihinin en yüksek maaşlı futbolcusu olacak. Siyahbeyazlılar, Orkun Kökçü transferinde olduğu gibi görkemli bir tanıtım hazırlıyor. Boğaz'da çekilen kısa filmde Gökhan Keskin, Recep Çetin ve Quaresma, Yeşilköy'den lüks bir tekneyle Sancho'yu karşılıyor.

MANCHESTER UNITED'I SİLDİ

Bonservisi Manchester United'da olan ve geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, kulübüyle bağlarını kopardı. İngiliz yıldız, sosyal medya hesabından Manchester United ve futbolla ilgili bütün paylaşımları sildi.

15

Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Jadon Sancho, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Chelsea'de 41 maçta sahaya çıkarken 5 gol ve 10 asistlik skor katkısı yaptı.

