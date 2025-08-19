CANLI SKOR ANA SAYFA
Amokachi'den Wilfred Ndidi'ye övgü dolu sözler!

Amokachi’den Wilfred Ndidi'ye övgü dolu sözler!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Daniel Amokachi, siyah beyazlıların yeni transferi Wilfred Ndidi ile ilgili konuştu. Nijeryalı efsane, 28 yaşındaki orta sahadan "Beşiktaş'ın yeni generali olabilir" diyerek bahsetti. İşte o açıklamalar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 10:39
Amokachi’den Wilfred Ndidi'ye övgü dolu sözler!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, yeni transfer Wilfred Ndidi ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Leicester City'den gelen 28 yaşındaki orta saha, 70. dakikada oyundan çıkmasına rağmen performansıyla dikkat çekti.

Karşılaşmayı Nijerya basınına değerlendiren Beşiktaş'ın eski golcüsü Daniel Amokachi, vatandaşı Ndidi'nin takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi. Amokachi, "Beşiktaş orta sahada Atiba Hutchinson'dan sonra lider oyuncu eksikliği yaşıyordu. Ndidi tam bir savaşçı, oyunu okuyan, ikili mücadeleleri kazanan ve pas kalitesi yüksek bir futbolcu. Beşiktaş'ın yeni generali olabilir" ifadelerini kullandı.

Amokachi ayrıca, Ndidi'nin disiplini ve mücadele gücüyle kısa sürede takıma uyum sağlayacağına inandığını belirtti. Nijeryalı efsane, "Ndidi sahada her zaman %120'yi verir. Onun başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Amokachi, "Ndidi'nin Beşiktaş'a gelişi kulüp için büyük bir artı. Eğer konsantrasyonunu yüksek tutarsa ki onun en güçlü yanlarından biri, kesinlikle başarılı olacaktır" ifadelerini de kullandı.

Daniel Amokachi, Beşiktaş kariyerinde lige 77 maçta 18 gol, 16 asistlik bir performans sergilemişti. Nijeryalı golcü, siyah-beyazlıların lig tarihindeki 2000. golüne imza atarak tarihe geçmişti.

