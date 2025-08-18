Vaclav Cerny ısrarı

Beşiktaş, Wolfsburg'un 27 yaşındaki Çek oyuncusu Vaclav Cerny'yi transfer listesinin başına aldı. Serdal Adalı yönetimi, Alman kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Wolfsburg'un 12 milyon euro'luk bonservis talebi 7.5 milyon euro'ya düştü. Geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak 52 maçta 18 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Cerny'nin piyasa değeri 8 milyon euro. 2027'ye kadar Wolfsburg ile sözleşmesi olan oyuncu, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Transferin yakında netleşmesi bekleniyor.