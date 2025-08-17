Beşiktaş kayıpsız başlamak istiyor! İşte Solskjaer'in İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Avrupa Kupası müsabakaları nedeniyle ertelenen ligin ilk haftasındaki Kayserispor maçının ardından, 2025-2026 Süper Lig sezonuna Eyüpspor karşılaşmasıyla başlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Avrupa serüveni ile sezona başlayan siyah-beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle Eyüpspor'u mağlup edip, Lig'e 3 puan alarak güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

YENİLER FORMA BEKLIYOR

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, teknik direktör Solskjaer'in şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Siyahbeyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Mustafa Hekimoğlu dışında eksik oyuncusu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham

Eyüpspor: Halil, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Umut, Emre, Kerem, Serdar, Melih, Thiam

Ligde üçüncü randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı. İki ekip 2023- 2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

Dört resmi maça çıktı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı. Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'e iyi başlıyor

Beşiktaş, 67 yıllık lig tarihinde açılış maçlarında güçlü bir istatistik yakaladı. Geride kalan ligdeki açılış maçlarında 42 galibiyet elde etti. Siyahbeyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı. Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 33 ilk hafta karşılaşmasının ise 29'unu kazandı. Siyahbeyazlılar, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı. Son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Gol sorunu yaşamıyor

Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı. "Kara kartal", sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.